Kırık kalp sendromu, temelinde psikolojik sorunların yattığı bir hastalıktır. Vücudun yoğun stresi bedensel hale getirmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Kırık kalp sendromu nedir?

Kırık kalp sendromu, vücudun yoğun stres ve üzüntüye vermiş olduğu fiziksel bir tepki olarak değerlendirilmektedir. Bu hastalıkla ortaya çıkan nöbetler kalp kriziyle eş değer nitelikler taşımaktadır. Hastalarda kriz geçirme hissi oluşmaktadır. Kırık kalp sendromunun diğer adı stres kardiyamiyopatisi olarak bilinmektedir. TIP alanında bazı uzmanlar apikal balon sendromu adını vermişlerdir. Hastalık ilk kez 1990 yılında Hiraru Sato tarafından bulunmuştur.

Yapılan EKG ölçümleri ve kan testleri belirtilerinin kalp kriziyle neredeyse örtüştüğünü saptamıştır. Ancak kalp krizi kalbin damarlarının tıkanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Kırık kalp sendromu, strese bağlı hormonların kalbe etki etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Sonuçları oldukça riskli olan bir hastalıktır. Bu sebeple erken teşhis ve tedavi uygulanmalı stresten olabildiğince uzak durulmalıdır.

Kırık kalp sendromu belirtileri nelerdir?

Belirtileri hemen hemen kalp kriziyle aynı olan bu hastalık, ilk müdahalede kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Ancak yapılan incelemeler ve testler sonucunda ayrımına varılmaktadır.

- Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

- Sol kolda ağrı

- Kalpte sıkışma

- Terleme

- Yorgunluk, halsizlik, stres

- Vücutta dengesizlik

- Kontrolsüz vücut tepkileri

- Baş ağrısı

- Dikkat ve konsantrasyonda güçlük

Kırık kalp sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Kırık kalp sendromu yaşayan hastalar kalp krizi şikayetleriyle kliniklere başvurmaktadır. Ancak belirtilerin kalp krizi ile aynı olması ve birtakım testlerde kalp krizine işaret etmesi söz konusu olabilir. Bu konuda aşırı strese maruz kalmış hastalar için özellikle testler yapılmalıdır. EKG ölçümlerinden sonra kalp damarlarıyla ilgili görüntüleme teknikleri uygulanarak teşhis yapılmaya çalışılmaktadır. Kırık kalp sendromu yaşayan hastaların damarlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Damarlarda sorun bulunmayan hastalar için özellikle testler yapılmakta ve kalp kapakçıkları incelenmektedir. Kesin sonuç ise ekokardiyografi ile elde edilmektedir. Kesin teşhis konulduktan sonra, hasta için belli tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmaktadır. Farklı tedavi yolları doktorlar tarafından uygulanırken hastanın genel sağlık durumu dikkate alınır. Tedavi sırasında ACE inhibitürleri, kan sulandırıcı ilaçlar ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu aşamada amaç nöbetlerin tekrar etmesini önlemektir. Hastalığın tedavi süreci uzun süreli değildir.

Gerekli tetkikler uygulandıktan sonra hastanın hastalığı tekrarlama riski düşmektedir. Ancak riske karşı uzun süreli olarak stres hormonlarını düzenleyen ilaçlar verilebilir. Ayrıca hastaların stresten uzak durması da önemli bir konudur. Gerekirse psikiyatri polikliniğine yönlendirilerek tedavi süreci devam ettirilmektedir. Kırık kalp sendromu geçiren hastalarda kalp yetmezliği riski vardır. Bu sebeple bu sendromu geçiren hastalar düzenli olarak kontrollerini yaptırmalı gerekirse psikolojik destek alarak stres seviyesini düşürmelidir.

Kırık kalp sendromu testi nasıl yapılır?

Kırık kalp sendromu teşhis edilmeden önce genel belirtiler dikkate alınarak kalp krizi müdahalesi yapılmaktadır. Ancak testlerle ilerleyen aşamada kalp krizi olmadığı tespit edilmektedir. EKG testlerinde kalbin genel tepkileri seyredilmektedir. Bu testteki bulgular kalp kriziyle hemen hemen benzer özellikler taşımaktadır.

Daha sonra kalp damarlarını görüntülemeye yarayan ekokardiyografi testi uygulanır. Bu test, kalp krizi geçirmeyen hastalarda normal çıkmaktadır. Bu test ile aslında hastanın kırık kalp sendromu yaşama ihtimali gözden geçirilmekte ve ona göre testler uygulanmaya başlamaktadır. Bu aşamadan sonra kalp kapakçıklarını görüntüleyen testler yapılır. Ultrasonografik cihazlarla uzun süren incelemeler sonucu hastalık için kesin tanı konulmakta ve tedavi sürecine başlanmaktadır.

Kırık kalp sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Yoğun stres ve kaygı durumlarına bağlı olarak çıkan ve belirtileri kalp kriziyle aynı olan kırık kalp sendromu tedavi edildiği taktirde nadir olarak ölümlerle sonuçlanır. Tedavi edilmediği taktirde özellikle 65 yaş üstü hastalarda ciddi sorunlara hatta kalp durmalarına sebep olabilir. Tedavi edilmediği taktirde kalp ritm bozuklukları ortaya çıkmakta ve nöbetler tekrarlamaktadır.

Ayrıca kalpte baloncuklar oluşarak işleyişin aksamasına sebep olmaktadır. Bu baloncukların oluşumuna bağlı olarak ani felç, damar tıkanıklıkları ve uzuv kayıpları görülebilir. Bu reaksiyonlara bağlı olarak ani kalp durmaları ve ölümler ortaya çıkabilir. Kırık kalp sendromu olan hastalar kalp yetmezliği konusunda riskli gruptadır.