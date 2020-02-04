Kireçlenmeye Ne İ̇yi Gelir? Spor Yaparak Geçer Mi? Nasıl İyileşir?

Kireçlenme, özellikle eklemlerde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Elli yaş üstü kişilerde görülme riski diğerlerine oranla yarı yarıya daha fazladır. Kalsiyum tuzlarının aşırı oranda birikmesi sonucu ortaya çıkar. Günümüzde birçok farklı tedavi yöntemi ile kireçlenmenin olası etkilerini en aza indirgemek mümkündür. Aynı zamanda bu rahatsızlıkların önlenmesi için belli başlı önlemler alınabilir.

Kireçlenme Neden Olur?

1- Aşırı zorlama: Özellikle zamanla kıkırdak bölgesinin aşırı zorlanması bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında etken bir rol oynar. Yıpranmalar çoğaldıkça kemik ve eklem yüzeylerindeki kalsiyum tuzlarında artış görülür. İleri uçlu vakalarda kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkan ağrı semptomları gözlemlenebilir.

2- Yaş ve kilo faktörü: İleri yaş ve aşırı kilo gibi faktörler birçok hastalığın nedenleri arasında olduğu gibi kireçlenmeye de doğrudan etki eder.

3- Hareketsiz yaşam: Spor ve egzersizden uzak, genelde masa başında geçirilen bir yaşam stili, kireçlenmeye dolaylı yollardan sebebiyet verebilir.

Kireçlenmeye Ne İyi Gelir?

Bitki özlü, tamamen doğal ve katkısız gıdaları tüketmek, kireçlenmenin ağrı ve şişlik gibi etkilerini en aza indirgemektedir. Kireçlenmeye iyi gelen gıdalar, şu şekilde listelenebilir.

1- Bitki Çayı: Özellikle yeşil çay, kireçlenme önleyici özel bir etkiye sahiptir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketilebilir. Şeker gibi yapay tatlandırıcılar yerine bal ile hazırlanması tavsiye edilmektedir.

2- Zencefil: Zencefil bitkisinin birçok faydası sayılabileceği gibi kireçlenmeye de iyi geldiği bilinmektedir. Bal ile karıştırılarak hazırlanılabilir ve günde bir ya da iki tatlı kaşığı tüketilebilir.

3- Sebze ağırlıklı beslenmek: Havuç, turp ve soğan gibi sebzelerle hazırlanan sağlıklı yiyecekler, kireçlenmeye iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

Bunun dışında ağrıyan ve şişen eklemlere sıcak ya da soğuk kompresler uygulanabilir.

Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

1- Eklem ağrıları: Sıklıkla romatizmal ağrılara çok benzeyen eklem ağrıları, kireçlenmenin en büyük ve sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Özellikle yürürken, merdiven çıkarken ya da ufak egzersizlerin sonunda şiddetli eklem ağrıları ortaya çıkabilir.

2- Şişlik: İleri uçlu vakalarda eklemin etrafında irili ufaklı şişlikler meydana gelebilir. Kendisine kireçlenme teşhisi konulan kişilerin eklem ve kemiklerini fazla zorlamamasına ekstra özen göstermesi gerekiyor.

3- Eklemlerden gelen ses: Uzun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra hareket etmek, birden ayağa kalkmak ve boynunu çevirmek gibi doğal hareketlerde bile eklemlerden ses gelebilir. Kireçlenen bölgelerde belli oranda bir sıkışma mevcut olduğu için bu sesler, bir sağlık krizinin de habercisi olmaktadır. Söz konusu şişlik ve ağrılar ile birlikte kişiler gündelik işlerini yaparken dahi zorluklarla karşılaşabilir. Kilolu olan kişilerde hareket serbestliği ortadan kalkar.

Kireçlenme İltihaba Yol Açar mı?

Kireçlenme ilerlediği ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde yüksek oranda enfeksiyona yol açar. Söz konusu iltihapların yayılma hızı, hastadan hastaya değişir. Özellikle aşırı kilolu ve elli yaş üstü kişilerde enfeksiyon görülme riski diğerlerine oranla daha fazladır.

Kireçlenme Hangi Eklemlerde Görülür?

Kireçlenme, hemen hemen tüm eklemlerde görülebilir. Ancak en çok diz ve kalça bölgelerinde görüldüğü bilinmektedir. Bunun dışında ellerde ve omurga bölgesinde görülme ihtimali de oldukça yüksektir.

Kireçlenme Spor ile Geçer mi?

Sıklıkla merak edilen ve sorulan soruların başında kireçlenme spor ile geçer mi sorusu gelmektedir. Spor ya da küçük egzersizler yapmak kireçlenmeyi geçirmese bile ağrı ve şişlik gibi ana belirtilerin ortadan kalkmasını sağlar. Özellikle günlük periyotlarda yarım saat ya da bir saat yürümek dizlerdeki ağrıların yarı yarıya azalmasını olanaklı hale getirir. Bunun dışında uyku ve beslenme düzenine dikkat etmek, genel sağlık için önem arz ettiği için dolaylı da olsa kireçlenmeye iyi gelir.