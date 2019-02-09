Kırçiçeği Bodrum - Çukurova Basketbol: 58-140

Kırçiçeği Bodrum, 18. hafta müsabakasında evinde lider Çukurova Basketbol'a farklı mağlup oldu: 58-140.

09 Şubat 2019, Cumartesi 16:34
- A +
Kırçiçeği Bodrum - Çukurova Basketbol: 58-140

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu sıradaki Kırçiçeği Bodrum, 18. hafta müsabakasında evinde lider Çukurova Basketbol'a farklı mağlup oldu: 58-140. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk takım ilk çeyreği 30 sayı farkla önde tamamladı: 14-44. İkinci periyotta da rahat sayılar bulan Çukurova Basketbol devreye 72-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte de zorlanmayan ve 103-46'lık avantajı yakalayan Çukurova, Bodrum deplasmanında 82 sayı farkla galip ayrıldı. Çukurova Basketbol'da Bone attığı 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı.

Kırçiçeği Bodrum - Çukurova Basketbol: 58-140

SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER:Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Seda Esen (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Büşra 4 (x), Beril 17 (xx), Begüm 3 (x), Deniz 4 (x), Banks 21 (xxx), Halime 7 (xx), Kübra 2 (x), Aycan (x)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Mestdagh 24 (xxx), Naumenko 16 (xxx), Pelin 13 (xxx), Sera 9 (xxx), Bone 26 (xxxx), Meltem 21 (xxx), Sevgi 4 (xx), Şaziye 17 (xxx), Gray 10 (xxx)

1. PERİYOT: 14-44

İLK YARI: 31-72

3. PERİYOT: 46-103

BODRUM, (DHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.