Kırçiçeği Bodrum: 73 - Canik Belediyespor: 77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 77-73 yendi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 16:48
- A +
Kırçiçeği Bodrum: 73 - Canik Belediyespor: 77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 77-73 yendi.

Kırçiçeği Bodrum: 73 - Canik Belediyespor: 77

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan Gerey

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28

Canik Belediyespor: Betül Kutlu, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8, Deniz Çolakoğlu 9, Candide Öztürk 4, Holmes 22, James 25,

1. Periyot: 23-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 56-61

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.