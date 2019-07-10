Kıran kırana pazarlık

Mayıs ayında yapılan Divan Kurulu toplantısında kulüp borcu 2.4 milyar TL olarak açıklanan Siyah-Beyazlılar, geçen sezon ligde şampiyonluğun kaçması ve Devler Ligi’ne gidiş bileti alamaması sebebiyle ekonomik olarak sıkıntıya girmişti. Bundan dolayı transferde istediği gibi hareket edemeyen Kara Kartal, ekonomik olarak düzlüğe çıkmak için Bankalar Birliği’yle yapılan görüşmenin sonuçlanmasını bekliyor. Bu doğrultuda uzun süredir bu kurumla pazarlık halinde bulunan Siyah-Beyazlılar’a son olarak, kısa vaadeli borçların ödenebilmesi için 250 milyon TL aktarılmasının önerildiği kaydedildi. Kredinin faiz miktarının yaklaşık yüzde 20 olduğu ve 2 yıl sadece ana faiz ödemesi yapılmasının da teklife eklendiği aktarıldı.

Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş Kulübü’nün ise Bankalar Birliği’nin önerisine cevap olarak, anlaşmanın kısa etaptaki borçlara ek olarak orta vadeli ödemeleri de kapsamasını istediği için miktarın 500 milyon TL’ye çıkarılmasını talep ettiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar’dan gelen karşı teklife ilk etapta olumlu bakılmadığı ancak tarafların orta yol bulmak için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Gökmen Özcan