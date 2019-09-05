Kıran kırana idman

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenmanlara başlayan Galatasaray’ın dün sabahki çalışması kıran kırana geçti. Yeni yapılan transferlerle birlikte takımdaki rekabet en üst seviyeye çıkarken, oyuncular artık kendilerini gösterebilme adına ekstra performans ortaya koymaya çalışıyor. Bel fıtığı operasyonu sonrası ağrıları devam eden teknik direktör Fatih Terim, doktorların hazırladığı program doğrultusunda antrenmana katılmadı. Ayrıca milli takım kamplarında bulunan isimler de idmanda yer almadı. Muslera Uruguay’a, Belhanda Fas’a, Babel Hollanda’ya, Jimmy Durmaz İsveç’e, Andone Romanya’ya, Nagatomo Japonya’ya, Feghouli Cezayir’e, Nzonzi Fransa’ya, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan da genç milli takımlara gitti.

Terim yok Bartali var!

Sabah idmanında Fatih hoca yoktu, ama İtalyan kondisyoner Bartali, yine kum havuzunda takımı bir hayli zorladı.