Kiralık ve bedava transferler artacak

Salgın sürecinde oyuncu piyasasında yaşanabilecekleri, Türkiye'nin ve dünyanın önemli menajerlerine sorduk:

Ahmet Bulut: ‘Köklü değişim olmaz’

“Köklü bir değişiklik olmayacak. Türkiye’de Euro ve Dolar’ın artması, gelirleri TL olan kulüpleri sıkıntıya sokacak. Türkiye’de genel piyasa, kiralık veya bonservissiz oyuncular üzerine kurulacak. TV gelirleri düşmediği sürece iyi futbolcular için büyük paralar ödenmeye devam eder. Eskiden genel piyasada 5 milyon, 10 milyon Euro’luk oyunculara ucuz futbolcu gözüyle bakılıyordu. Şimdi bu seviyeler biraz daha gerileyecek. Türkiye’de birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Mayıs’ta, Avrupa’da da 30 Haziran’da bitecek. 1 Haziran için başka kulübe imza atan futbolcuların durumlarının ne olacağı belli değil. Ligler başladığında başka takıma imza atan futbolcunun, kontratı bittiğinde eski takımında mı yoksa yeni takımında mı görev yapacağı belirsiz!”

Fazıl Özdemir: ‘Yeni kaynaklar şart’

“Dünyada birkaç yıl içerisinde rakamsal düşüşler olabilir ancak futbol kazançları ve bonservisler açısından Türkiye’de değişim olmaz. Kulüplerimizin ekonomik anlamda zor durumları fırsata çevirecek projeler, TV ve sponsor gelirlerinin yanı sıra yeni kaynaklar üretmesi gerek. Avrupa’da en önemli gelir kaynağı oyuncu satışı. Kısa ve uzun vadede alt yapılara ve genç Türk oyunculara güvenip, Ozan Kabak, Merih, Çağlar gibi onları da ihraç etmemiz lazım. Yeni sezonun transfer döneminin belli olmasının ardından sonlara doğru bir hareketlilik olacağına inanıyorum. Salgın sürecinde seyahat kısıtlamaları ve işin sağlık boyutu, transferleri zorlaştıracaktır. Futbolcular ‘garanti’ isteyecekler. Biz oyuncularımızın menfaatlerini korumak için 24 saat masada kalmaya hazırız.”

Batur Altıparmak: ‘Artık mümkün değil’

“Önümüzdeki iki sene içerisinde finansal olarak rakamlar düşecek ancak değeri yüksek olanların fiyatları düşmez ama alıcı bulamayabilirler. Tekrar eskiye dönmek salgının süresine ve ne zaman biteceğine bağlı. Türkiye’de zaten paralar ödenmiyor, o yüzden bazı kulüpler bunu fırsata çevirip bahane ederek farklı pozisyonlar alabilir. Ben bilmediğim, görmediğim, inanmadığım oyuncuyu kulüplere sunmuyorum. Kulüp yöneticisi olsam menacerleri dinlerim ama her oyuncuyu zaten bilmeleri gerekiyor! Son 20 yılda yurt dışına giden 32 transferin 12’sini biz yapmışız. Amacımız yurt dışına oyuncu göndermek. Artık şöhretli ve pahalı transferler mümkün değil. Senelik 3-4 milyon Euro’luk maaşları vermek imkansız. Verirseniz de FIFA’lık olursunuz.”

Ömer Uzun: 'Etkileri en az 3 yıl sürer'

“Elbette bir küçülme olacak. Kulüpler küçülünce rakamlar da düşecek. Takas ve bedava transferlere yoğunlaşılacak, oyuncuların yıllık kazançlarında da ülkelerine göre belirli değişiklikler olacak. Bunun etkilerinin en az 3 yıl süreceğini düşünüyorum. Burada küçülmeyi doğru yapan, Türkiye özelinde Türk oyunculara odaklanan, insana (kaliteli hocalara) ve teknolojiye yatırım yapan kulüpler krizden daha güçlü çıkacak. Özellikle büyük oyuncuların değerinde dramatik düşüşler beklemiyorum. Yani 200 milyon Euro’luk Mbappe, olursa 170 milyon Euro olur. Sözleşme ve indirim konusunda ise kulüplerin, oyunculara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ve taraflar için adil olması gerek.”

Carlos Goncalves: ‘Bu dönem yavaş geçer’

“Önümüzdeki transfer dönemi yavaş geçecek ve büyük rakamlar göremeyeceğiz. 30’un üstünde olan oyuncular uzun süreli bir kontrat beklerken daha kısa süreli ve daha düşük ücretli sözleşmelerle karşılaşacak. Eğer kulüpler kendileri için alternatif yeni gelir kaynakları yaratmakta başarısız olursa, büyük problem yaşarlar. Tüm paydaşlar bunu anlamalı ve neler yapılabileceğine dair fedakârlık göstermeli. Sürecin en az zararla atlatılabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Bunun etkilerinin 2-3 yıl azalarak hissedileceğini düşünüyorum. Tabii ki sonsuza dek sürecek değişimler, alışkanlıklar da olacaktır. Futbol, insanları mutlu eden önemli bir mecra ve umarım normale döndüğümüzün mesajını vermek konusunda da hayatımızda önemli bir rol oynayacaktır.”

Pasquale Sensibile: ‘İyi yönetmek gerekiyor’

"Yaratıcı ve cesur, oyuncular hakkında en iyi bilgilere sahip olan kulüpler, bu süreçten en iyi şekilde faydalanacaktır. Korana döneminde daha önce pek düşünülmemiş olan operasyonlar ve takaslar da görebiliriz. Futbol dünya ekonomisinin çok önemli bileşenlerinden biri. Bu nedenle onu etkileyen tüm rakamlar da değişecektir. Ancak oyuncuların değeri ve yapılacak sözleşmeler anlamında büyük değişiklikler beklemiyorum. Ancak yaşanacak zor süreçte bu kritik dönemi iyi yönetmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak, eski günlere döneriz."

Jesse De Preter: ‘Korona maddesi istiyorlar’

"Maçlar birçok yerde oynanmadığı için kulüpler TV ve sponsorluk gelirlerinde sıkıntı yaşıyorlar. Ancak bu durum oyuncu maaşlarını bir anda düşürmez. Örneğin temsilciliğini yaptığım Belçika'nın hocası Roberto Martinez, sözleşmesini yeniledi. Talibi çoktu ve başka bir yere kolayca gidebilirdi. Geçtiğimiz aydan beri çalıştığım tüm kulüpler, sözleşmelere korona maddeleri koydurmak istiyor; yani ödemelerde indirim ya da erteleme vs... Bu süreçte seyahatler de zor olacağı için iyi oyuncu izleme ekibine sahip olanlar ya da bunu geliştirenler kazançlı çıkacaktır."

Mikkel Beck: ‘Domino etkisi bekliyorum’

"Piyasa değişim yaşayacak ama en iyi oyuncular yine büyük paraları görecek. Bu yaz en iyi oyuncular takımlarında kalacak. Çünkü onları daha önce almak isteyenler şu an kasalarından fazla para çıkarmayı göze alamayacak. Ben yakın zaman için transferde domino etkisi bekliyorum. Yani bir kulüp bir oyuncuyu almak istediğinde parayı söz konusu kulübe verecek. O kulüp de bu parayla transfer için harekete geçebilecek. Genel olarak ise kulüplerin bu süreçte sağlam fikirlere ihtiyaçları var."

M.Çağrı Davran