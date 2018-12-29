Kiralık golcü Ferreyra

Slimani’den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal Soldado’ya da güvenemiyor. Cezası yeni biten İspanyol forvet, dönem dönem sakatlık problemleri yaşadı. Sarı- Lacivertliler, Ocak ayında hücum sorununu çözecek forvet transferini mutlaka gerçekleştirmek amacında. Hedefteki yeni isim; Facundo Ferreyra... Shakhtar Donetsk’teki performansıyla yıldızlaşan ve 2017-2018’de 42 maçta 30 gol atan Arjantinli oyuncu, sezon başında Benfica’ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibinde ise beklentilerin altında kaldı.0 Toplam 7 maça çıkan Ferreyra 1 gol atarken, Fenerbahçe kiralama formülüyle bu transferi yapmayı planlıyor.

Eğer oyuncu isterse...

Sarı-Lacivertliler, Benfica’nın kapısını 1.5 yıllık kiralama teklifiyle çalacak. Fenerbahçe, bir yandan da oyuncunun menaceriyle görüşmelere başladı. Ferreyra’nın gideceği kulüple ilgili vereceği karar, transferde önemli rol oynayacak. Benfica da oyuncunun isteğine göre hareket edecek.