Kinoa zayıflatır Mı? Kinoa için bilinmesi gerekenler ve tavsiyeler

Kinoa adı her ne kadar son 10 yıl içerisinde duyulsa da tarihi çok daha eski çağlara dayanmaktadır. Tahılgiller ailesinden olarak bilinen kinoa aslında ıspanak gibi ot familyasına daha yakındır. Kinoanın yeşili değil tohumları tüketilmektedir. Güney Amerika halkı tarafından eski dönemlerden beri tüketilen kinoa besin değeri açısından oldukça yüksek ancak yağ açısından oldukça düşüktür. Bu sebeple kinoa kolesterol içermez. Son dönemde kinoa gibi popüler olan chia tohumu ile birlikte sıkça diyetlerde kullanılan kinoa glüten içermez bu sayede glütene alerjisi olan çölyak hastaları tarafından da rahatça tüketilebilmektedir.

Kinoa protein açısından da oldukça zengindir öyle ki içerisinde et kadar protein barındırır. Kinoa bol lifli yapısının yanı sıra pek çok vitamini de içerisinde barındırır ve bu sebeple diyetlerde kullanımıyla vücudun ihtiyaç duyduğu tüm mineralleri almasını sağlar.

Kinoa zayıflatır mı?

Kinoa son dönemde diyetlerde en sık kullanılan ürünlerden biridir. Yüksek protein içermesi sebebiyle uzun süre tokluk hissi veren kinoa bu kadar protein içermesine rağmen yağ oranı sıfırdır bu sebeple kolesterol içermez ve diyetlerde rahatlıkla tüketilebilmektedir.

Ancak kinoa tüketirken dikkat edilmesi gerene porsiyon kontrolüdür. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kinoa 75 kaloriye denk gelmektedir bu sebeple tüketirken dikkat edilmelidir.

Kinoa enerji verici bir besindir bu sebeple diyetini sporla destekleyenlere enerji verir.

Kinoa yüksek miktarda kalsiyum içermekte ve bu kalsiyumda metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandıracaktır.

Ayrıca içerdiği kalsiyum yoğunluğu ile kas ve kemik sağlığın koruyan kinoa,

Vücutta ödem oluşmasını da engellemektedir.

Kinoa nasıl tüketilmelidir?

Diyetlere bu kadar faydası olan kinoa nasıl tüketilir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kinoa günün her anında tüketilmesi mümkün olan bir besindir.

Sabah kahvaltılarında,

Öğlen atıştırmalıklarında

Akşam yemeklerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Özellikle akşam yemeklerinde kinoadan pilav yapılabilir ve bulgur ile pirinçten daha sağlıklı olarak tüketilebilir. Öğlenleri tükettiğiniz salataların içerisine haşladığınız kinoaları ekleyebilirsiniz. Hafif atıştırmalık sevenlerse un halin getirerek farklı tatlarla birleştirilebilir. Kinoa bol lifli bir yapıya sahiptir bu sebeple sindirime yardımcı olmaktadır. Bunun yanın sıra glisemik indeksi düşük olan kinoa kan şekeri dengelemeye yardımcı olmaktadır. Kinoa oldukça faydalıdır ancak kalorisi yüksektir bu sebeple faydasının görülmesi için porsiyonlara dikkat edilmelidir.

Kinoanın faydaları nelerdir?

Kinoa bilim adamları tarafından insanlığı doyuracak besin olarak nitelendirilmektedir. Kinoa her iklimde üretime elverişli bir besindir. 2013 yılı Birleşmiş Milletler tarafından kinoa yılı olarak ilan edilmiştir. Kinoanın pek çok faydası vardır bunlardan en bilineni

Elbette bol miktarda kalsiyum ve protein kaynağı olmasıdır.

Kinoa hayvansal proteinlere göre daha faydalı bir protein kaynağıdır ve böylelikle vejetaryen olanlar için gerekli protein ihtiyacını karşılamaya elverişlidir.

Kinoa içerdiği vitaminler sayesinde sürekli olan yorgunluk ve halsizliğe iyi gelmektedir.

Kinoa oldukça faydalı bir besindir bu sebeple besin değeri de oldukça yüksektir. 100 gram haşlanmış kinoa yaklaşık 120 kaloridir.

Kinoa hakkında bilgiler

Kinoanın çok farklı türü vardır ancak en yaygın kullanılanlar; beyaz, siyah ve kırmızı kinoadır. Kinoa nasıl pişirilir diye merak edenler için bir ölçü kinoanın iki ölçü su ile pişirilmesi gerektiği bilgisi verilmelidir.

Kinoa sadece salata, pilav olarak değil ara öğünlerde atıştırmalık olarak tüketilen yoğurdun içine de haşlandıktan sonra eklenebilmektedir. Kinoa sadece zayıflamaya yardımcı olmakla kalmayı kalp damar sağlığını koruyarak yüksek tansiyon oluşmasının da önüne geçmektedir. Kinoa faydalı bir besindir bilinen bir yan etkisi henüz kanıtlanmamıştır ancak her şeyin fazla tüketimi zarardır kinoada yüksek kalorili bir besin olduğu için kontrollü şekilde tüketilmelidir.