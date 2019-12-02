Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) - ANTALYA Süper Amatör Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Kınıkspor, Manavgatspor'u 8-1 yendi.

Kınık Stadı'nda oynanan maçı Baran Aslan, Emre Okumuş, Berkay Göktuğ Başkırşen hakem üçlüsü yönetti. Maç, Manavgatspor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan Kınıkspor'da, Hasan sağdan ceza sahasına girerek aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek takımın 1-0 öne geçirdi. Maçın 23. dakikasındaki Manavgatspor atağında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mert topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Maçın 33. dakikasında Kınıkspor'dan Ayetullah, sağdan ceza sahasına girdi. Attığı şutla durumu 2-1 yapan golü attı. Maçın 41. dakikasında Kınıkspor'dan Hami, 30 metreden attığı şutla durumu 3-1 yapan golü kaydetti. 44. dakikada Kınıkspor'un kullandığı penaltıya kafayı vuran Ege durumu 4-1 yaptı. Maçın 45. dakikasında Kınıkspor'dan Cihad, ceza sahası üzerinden attığı şutla topu ağlara göndererek durumu 5-1'e getirdi. İlk yarı 5-1 Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 64. dakikasındaki Kınıkspor atağında Kasım ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ege topu ağlara göndererek durumu 6-1 yaptı. 78. dakikada Kınıkspor'dan Hasan, yapılan ortaya attığı şutla durumu 7-1 yaptı. 82. dakikada Kınıkspor'dan Ayetullah uzaktan attığı şutla durumu 8-1 yapan golü attı. Maç, Kınıkspor'un 8-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kınıkspor puanını 20'ye çıkardı ve ligde 5. sırada yer aldı. Manavgatspor'un ise ligde puanı yok. Maçta Kınıkspor'dan Ayetullah ve Cihad, Manavgatspor'dan Erdem sarı kart gören futbolcular oldu.

FOTOĞRAFLI