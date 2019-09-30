Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Kınıkspor, konuk ettiği Muratpaşa Belediyespor'u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçı Kemal Ögen, Muammer Emre, Engin Altınay hakem üçlüsü yönetti. Maç, Muratpaşa Belediyespor'un vuruşuyla başladı. İlk yarıya hızlı başlayan taraf Kınıkspor oldu. 15. dakikadaki Kınıkspor atağında Cihad'ın şutu üsten auta gitti. 30. dakikadaki Kınıkspor atağında Taylant'ın pasına vuran Cihad, Kınıkspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 35. dakikada gelişen Muratpaşa Belediyespor atağında Mahsum'un sert şutunu, Kınıkspor kalecisi Murat kurtardı. İlk yarı 1-0 Kınıkspor üstünlüğüyle sona erdi.

Kınıkspor'dan Taylant 62 ve 75. dakikalarda iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Muratpaşa Belediyespor'dan 65. dakikada Ömer, 80. dakikada Anıl net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maç Kınıkspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kınıkspor bu sonuçla ligde oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Maçta Kınıkspor'dan Ferdi, Cihad, Taylant, Murat ve Hami, Muratpaşa Belediyespor'dan Ömer, Eren ve Mert Görkem sarı kart gören futbolcular oldu.

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