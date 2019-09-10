Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Kınıkspor alt yapı atağı başlattı.

Kaş Kınıkspor'da yeni yönetim tarafından teknik direktörlüğe Hasan Aydın, yardımcılığına da Tamer Selvan getirildi. Yeni teknik ekip tarafından alt yapı oluşturmak amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirildi. Yapılan seçmeler sonrası değişik yaş gruplarında 33 genç seçildi. Gençler teknik ekip gözetiminde haftanın belirli günleri antrenmana başladı. Çalışmalar sezon boyu sürecek.

Kınıkspor Başkanı Ayhan Yıldırım, "Yönetim olarak Kınıkspor'u kapanmaktan kurtardık. Yeni bir takım oluşturduk. Takımımız yeni sezon hazırlığına başladı. Ama bizim için en önemli olan alt yapı oluşumuna başladık. Kaş nüfusunun üçte ikisi Kınık bölgesinde yaşıyor. Ama Kınıkspor'da oynayan bölgeden bir futbolcu yok. Bu tam bir çelişki. Şu anda 33 kişilik bir alt yapı takımı oluşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği yapacağız. Ortaokul ve liseleri tarayarak alt yapı için yeni futbolcular bulacağız. Hedefimiz iki yıl içinde bölge gençlerinin oynadığı bir Kınıkspor oluşturmak. Bunu da başaracağız. Gençlerimizi de atari salonlarından, kahvehanelerden yeşil sahalara yönelteceğiz" dedi.

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