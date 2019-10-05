Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden ve sezon başında kapanma tehlikesi geçiren Kınıkspor'da yaşanan ekonomik krizi çözmek için yardım kampanyası başlatıldı.

Kınıkspor'da sezon başlangıcında yaşanan kriz, eski bir profesyonel futbolcu olan Kaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Yıldırım'ın başkanlığı kabul ederek yeni bir yönetim oluşturması ile çözüme kavuşmuştu. Ligdeki ilk iki maçını kazanan Kınıkspor'da yaşanan ekonomik krizi aşmak, alt yapı oluşturmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kınıkspor Başkanı Ayhan Yıldırım, "2019- 2020 sezonu başlangıcındaki kapanma krizini, oluşturduğumuz yeni yönetimle aştık. Kınıkspor'da yeni bir teknik kadro ve yeni bir takım oluşturduk. Biri deplasmanda, biri kendi sahamızda ligde oynadığımız iki maçı da kazanarak zirveye oturduk. Yakın zamanda 2007- 2011 arasındaki doğumlu gençlerden bir alt yapı takımı oluşturmak için çalışmaya başlayacağız. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için Kaş Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaş Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kaş Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde bir futbol okulu açıyoruz. Kınıkspor'un geleceğini bu futbol okulundan yetişecek gençlerde görüyoruz" dedi.

Kınıkspor'ün Süper Amatör'de mücadele ederek Kaş'ın tanıtımına, gençlerin sporla ilgilenmesine çok önemli katkı sağladıklarını aktaran Ayhan Yıldırım, "Kınıkspor'umuzun içinde bulunduğu dar boğazdan çıkması, arzu ettiğimiz futbol okulunun yaşama geçmesi için bir yardım kampanyası başlattık. Kınıkspor Kaş'ın kalbi. Biz de diyoruz ki Kaş'ın kalbi durmasın. Bunun için bir liradan başlayarak, Kınıkspor'a el uzatın diyoruz. Biliyoruz ki bir lira olmadan 2 lira olmaz" diye konuştu.

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