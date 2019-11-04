Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Kınıkspor, Mahmutlarspor'u 5-1 yendi.

Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçı Nazif Alan, İhsan Kaan Delice, Hakan Erdaş hakem üçlüsü yönetti. Maç, Mahmutlarspor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 26. dakikasındaki Kınıkspor atağında Şahan'ın pasına dokunan Cihad takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 40. dakikasındaki Kınıkspor atağında Hasan ceza sahası yayı üzerinden attığı sert şutla takımını 2-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı 2-0 Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Kınıkspor atak başladı. Maçın 56. dakikasındaki Kınıkspor atağında Cihad'ın ara pasında Şahan topu ağlara göndererek durumu 3-0 yapan golü attı. Maçın 61. dakikasındaki Kınıkspor atağında Ferdi düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yiğit, topu auta gönderdi. 66. dakikadaki Kınıkspor atağında, bu kez Şahan'ın pasında Cihad takımının 4'üncü, kendisinin 2'nci gölünü attı: 4-0. 67. dakikadaki Mahmutlar atağında Mehmet durumu 4-1 yapan golü attı. Maçın 83. dakikasındaki Kınıkspor atağında Ayetullah'ın şutu direkten döndü. Maçın 90. dakikasındaki Kınıkspor atağında Ayetullah'ın pasına Cihad vurdu. Kendisinin üçüncü, takımının 5. gölünü attı. Maç 5-1 Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Kınıkspor'dan Şahan ve Mustafa Ozan, Mahmutlarspor'dan Burak, Berkay, Mehmet ve Hamza sarı kart gören futbolcular oldu.

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