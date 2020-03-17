Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 23. haftasında oynanan maçta, Kaş Kınıkspor ilk kez forma giydirdiği 4 yeni gençle sahaya çıktığı maçta, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlikspor'a 2-0 yenildi. Ancak parasal sorunlarla, cezalarla uğraşan Kınıkspor'da ilk kez forma giyen 4 genç göz doldurdu.

Kınık Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Kaş Ova Çukur Stadı'nda oynanan maçı Mustafa Erdemsoy, Soner Kuşlar, Furkan Akın hakem üçlüsü yönetti. Maç, ASAT'ın vuruşu ile başladı. Kınıkspor yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve cezalı futbolcuları nedeniyle sahaya ilk kez oynattığı 16 yaşındaki Ömer Buğra, 17 yaşındaki Durmuş Kaan Yenier, Oğuz Fahri Coşkun ve 18 yaşındaki Halil Yeşildağ'ın bulunduğu bir kadro ile çıktı. Maçın 7. dakikasında gelişen ASAT atağında sağdan yapılan ortaya dokunan Erkut, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 20. dakikasındaki ASAT atağında topla buluşan Eren attığı şutla takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 2-0 ASAT'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci ayrıya atak başlayan ASAT oldu. Maçın 55. dakikasındaki ASAT atağında Cem'in sert şutu kale direğinden dışarı çıktı. Maçın 72. dakikasındaki ender Kınık atağında, Kasım net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maç ilk yarıda atılan iki golle ASAT'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ASAT puanını 45'e çıkararak ligdeki üçüncü sıradaki yerini korudu. Kınıkspor ise 30 puanda kaldı ve ligde yedinci sıraya geriledi. Maçta Kınıkspor'dan Kadir ve Hami sarı kart gören futbolcular oldu.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Kınıkspor Kulübü Başkanı Ayhan Yıldırım, "Bu maçı kaybetmek önemli değil. Bu maç sonunda sahaya çıkarken ayağı titreyen, ama maç içinde büyük bir başarı gösteren 4 yeni genci Kınıkspor'a kazandırdık. Bu nedenle Kınıkspor'un geleceği için çok mutluyum" dedi.

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