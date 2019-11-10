Kınıkspor- Konaklıspor: 6- 1

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) - ANTALYA Süper Amatör Lig'in 8. haftasında Kaş Kınıkspor, Konaklı Belediyespor'u 6-1 yendi.

Zeytinköy 2 nolu Saha'da oynanan maçı Halim Kolancı, Alparslan Karataş, Soner Kuşlar hakem üçlüsü yönetti. Maç, Konaklı Belediyespor'un vuruşu ile başladı. Maçın 11. dakikasındaki Kınıkspor atağında Şahan'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Cihad, takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Konaklı atağında orta sahada topu kapan İbrahim Halil, ceza sahası üzerinden attığı şutla durumu 1-1 yaptı. 38. dakikada Kınıkspor atağında Cihad durumu 2-1 yaptı. Maçın ilk yarısı Kınıkspor'un 2- 1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kınıkspor oldu. İkinci yarının hemen başında Cihad'ın ara pasına dokunan Ayetullah durumu 3-1 yaptı. 55. dakikada Kınıkspor atağında Hasan'ın pasında Cihad, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golü attı. Kınıkspor 60. ve 75. dakikasında Cihad, 77. dakikada Ege ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı. 81. dakikada Kınıkspor'dan Ayettullah'ın düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cihad, kendisinin dördüncü takımının beşinci golünü attı. Maçın 89. dakikasında Ege'nin pasına dokunan Cihad, kendisinin beşinci, takımının altıncı golünü attı. Maç, Kınıkspor'un 6-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kınıkspor puanını 16'ya çıkararak ligdeki iddiasını sürdürdü. Konaklı Belediyespor ise ligte henüz puan alamadı.

Maçta, Konaklı Belediyespor'dan Hasan maçın 85. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kınıkspor'dan Savaş Ferdi ve Ayetullah, Konaklı Belediyespor'dan Ramis, Yusuf, Emircan, serhat ve İbrahim Halil sarı kart gördü.