League of Legends oynarken karşınıza Kindred gibi bir şampiyon çıkarsa, onu yenebilmek pek kolay olmayacaktır. Fakat bazı taktiklerle hem nasıl Kindred oynayabilirsiniz, rünleri nasıl dizebilirsiniz, yeni sezonda eklenen rün ve değişiklikler nelerdir gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz detayları derledik.

Madalyonun İki Yüzü Kindred

Kindred şampiyonunu oynamak için ilk taktiklerden biri kırmızı tarafı seçmeniz olacaktır. Şampiyonu alt koridora atıp sihirdar büyülerini kullanabilirsiniz. Eğer bu şampiyonu oynuyorsanız bir gözünüz mutlaka haritada olmalıdır. Kindred karakterinin skillerine gelirsek; ilk skill Avcının Damgası pasif olan yetenektir. Kuzu karşı takımda bulunan birini haritanın neresinde olursa olsun ölüm için damgalar. Bir süre sonra damga etkinleşir ve ilave etkisi birikir.

Klavyeden Q yeteneği Okların Dansı ise şampiyonun öne atılmasını sağlar. Böylece yanındaki en yakın 3 rakip şampiyona ok atışı yapar. Klavyeden W Kurdun Hiddeti skili ise hem pasif hem de aktif bir skildir. Öncelikle şampiyon hareket halinde iken Av Hırsı yükleri biriktirir. Yükleme tamamlandıktan sonra ise şampiyon sonraki saldırısı için belli bir miktar can çalar. Yine bu skilde aktif olarak Kurt, kuzudan geçici olarak yarılarak çevresinde bir ruh alanı oluşturur. Kuzunun saldırdığı hedefe saldırır.

Karabasan klavyeden E yeteneği ise hedef rakibi yavaşlatır. Daha sonra kısa aralıklarla üç defa saldırı isabet ettirebilirse rakip şampiyon azami can değerinin belli bir oranını hasar olarak alır. Son olarak Kuzunun Şefkati klavyeden R yeteneği ise Kindred'in ve takım arkadaşlarının altında bir alan ortaya çıkar. Kuzunun Şefkati skili aktif iken belirli bir süre alanın içerisinde yer alan takım arkadaşlarının can değerlerinin kritik seviyelere düşmesini engeller.

Kuzunun Şefkati, ortadan kalktığında ise yüne bu alan içerisinde bulunan bütün takım arkadaşlarını belli bir miktar iyileştirir. Bu durumda bir nevi şifacı görevi üslenmektedir. Ayrıca Kindred oynarken ultilerinizi en doğru şekilde basarsanız takım arkadaşlarınızın kaderini değiştirebilirsiniz. Fakat yanlış bir oynama taktiği kullanırsanız bu durum sizden çok rakip şampiyonların işine yarayacaktır. Bu yüzden Kindred seçenler genelde üstün yeteneklere sahip oyunculardır.

Madalyonun İki Yüzü Kindred S11 Rün Dizilimi

Kindred şampiyonunun S11, yeni sezonda rünlerde yapılan değişiklikler;

İsabet

Saldırıya Devam

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

İlham

Sihirli Papuçlar

Peksimet Teslimatı ayrıca;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Madalyonun İki Yüzü Kindred S11 Yetenek Skilleri

Kindred karakterinin S11 yeni sezonda yetenek skileri dağılımına baktığımızda ise;

Okların Dansı: 2- 4- 5- 7- 9

Kurdun Hiddeti: 1- 8- 10- 12- 13

Karabasan: 3- 14- 15- 17- 18

Kuzunun Şefkati: 6- 11- 16

Madalyonun İki Yüzü Kindred S11 Counter Pickler

Kindred iyi oynandığı zaman yenilmesi oldukça zor bir şampiyondur. Öyle ki karşısına gelen üstün rakipler karşısında bile ayakta kalmayı başarabilir. Kindred’in zorlandığı rakipler ise;

Diana,

Gragas, (Kindred’in takım arkadaşlarından biri olduğu zaman oldukça iyi bir uyum sağlanabilir)

Jax,

Lee Sin,

Vayne

Madalyonun İki Yüzü Kindred Full Build S11 Eşya Dizilimi

Yeni sezonda Kindred şampiyonunun eşya dizilimi ise;

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,

Çarp: Hedefteki minyon ya da canavara bağlı olarak 390 ile 1000 arasında hasar verir. Canavarlara karşı kullanıldığında ise can miktarına bağlı olarak şampiyona can yenilemesi yapar.

Közbıçak

Rüzgarın Hiddeti

Ebedi Kılıç

Bambardman Topu

Gümüşgöl Şafağı

Koruyucu Melek

Madalyonun İki Yüzü Kindred Kostümleri

Kindred şampiyonuna yeni bir kostüm gelecek mi, bununla ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Belki de artık S12 sezonuna…

Klasik Kostüm

Gölge Ateşi Kostümü

Süper Galaksi Kostümü