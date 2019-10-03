PSG’nin savunma oyuncusu Kimpembe, “Buna benzer stadyumlarda oynamak çok zor. Tribünler inanılmaz ısındı. Böyle bir atmosferde kazandığımız için mutluyuz. Falcao’yla da zaman zaman karşı karşıya geldik. Onun ne yapacağını önceden kestirmek imkansız” dedi.

Dünyanın en önemli orta saha oyuncularından Verratti ise, “Bu taraftarların önünde oynamak çok farklı bir deneyimdi. Ama sonuç sahada belirleniyor. Çok zor bir maçtı. Burada daha önce maç yapan oyunculara sorarsanız, bunun ne kadar zor olduğunu size söylerler” diye konuştu.