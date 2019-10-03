Kimpembe ve Verratti'den Galatasaray taraftarına övgü

PSG'nin Fransız savunma oyuncusu Kimpembe ve İtalyan orta saha oyuncusu Verratti, Galatasaray maçının ardından Sarı Kırmızılı ekibin taraftarlarından övgü dolu sözlerle bahsettiler.

03 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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Kimpembe ve Verratti'den Galatasaray taraftarına övgü

PSG’nin savunma oyuncusu Kimpembe, “Buna benzer stadyumlarda oynamak çok zor. Tribünler inanılmaz ısındı. Böyle bir atmosferde kazandığımız için mutluyuz. Falcao’yla da zaman zaman karşı karşıya geldik. Onun ne yapacağını önceden kestirmek imkansız” dedi.

Dünyanın en önemli orta saha oyuncularından Verratti ise, “Bu taraftarların önünde oynamak çok farklı bir deneyimdi. Ama sonuç sahada belirleniyor. Çok zor bir maçtı. Burada daha önce maç yapan oyunculara sorarsanız, bunun ne kadar zor olduğunu size söylerler” diye konuştu.

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