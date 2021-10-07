Kimi Raikkonen'den Türkiye GP açıklaması: Fırsatlar için hazırlıklı olmalıyız
Bu hafta sonu heyecanla beklenen Türkiye Grand Prix'si öncesinde Alfa Romeo'nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen geçtiğimiz sezonki yarışa atıfta bulunarak yarış esnasında ortaya çıkabilecek fırsatlar için hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi.
2005 yılında McLaren ile ülkemizde yarış kazanan isimlerden biri olan Kimi Raikkonen, yarış öncesi düşüncelerini açıkladı.
Gridin en yaşlı pilotu konumunda olan tecrübeli isim İlk 10'un içinde olmanın her zaman iyi hissettirdiğini ifade ederek "Türkiye bir başka ilginç yarış olacak: geçen yıl olaylı bir yarış olmuştu ve bu sefer de aynısının olabileceğini göz ardı edemeyeceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.