Sarı-Lacivertliler, geçen sezona başlarken Vitor Pereira’nın transferde bir numaralı talebi Kim Min-jae olmuştu. Kariyerinde hiç Avrupa’ya gelmemiş, Çin’de oynayan bir stoperin gündeme gelmesi bazı otoriteler tarafından eleştirilmişti. Yönetim, Pereira’nın talebini yerine getirdi ve Güney Koreli oyuncuyu 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattı. Kim’in ne kadar isabetli bir transfer olduğunu kanıtlaması fazla uzun sürmedi. 25 yaşındaki savunmacı kısa sürede taraftarın gönlünü fethetti, ilk 11’in değişilmezi oldu. Sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Başta Napoli olmak üzere birçok takım Kim Min-jae’yi yakın takibe aldı.









Kısa sürede iz bıraktı

Taraftarlar, Kim’in kalmasını çok istese de Rennes, birçok Avrupa devini geride bırakarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Kim, sadece 1 sezonda fiyatını 6 kattan fazla artırdı. 3 milyon Euro’ya gelen Güney Koreli stoper, tam 19 milyon Euro’ya Fransız ekibinin yolunu tuttu. Fenerbahçe Yönetimi, bu parayı peşin olarak alma talebini de Rennes’e kabul ettirmeyi başardı. Kim Min-jae belki Çubuklu formayla kupa kazanamadı ancak kısa sürede, kulüp tarihinde iz bırakmayı başardı.

Yusuf Dursun