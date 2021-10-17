Fenerbahçe 'de şok... Trabzonspor deplasmanına müthiş başlayan ve henüz 3. dakikada Diego Rossi ile öne geçen Sarı-Lacivertliler'de 14. dakikada Kim Min-Jae orta alanda Gervinho'yu düşürdü. Dev maçın hakemi Ali Şansalan, Güney Koreli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Başarılı futbolcu daha dikkatli olması gerekirken bu kez 23'te Djaniny'i ceza alanına girerken düşürdü. Ali Şansalan düşünmeden tecrübeli stopere ikinci sarı kartını çıkardı ve Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Önümüzdeki hafta Alanyaspor 'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Güney Koreli futbolcu cezası nedeniyle forma giyemeyecek.