ATV ekranlarında yayınlanan Kim Olmak İster programına katılan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu.

Kısa sürede popüler olan Arda Ayten, dün akşam Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı. Ayten'in bir takipçisine verdiği cevap ise herkesi şaşkına çevirdi.

"REKLAM OYUNCAĞI"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Arda Ayten, bir takipçisinin "Tıp okuduktan sonra ne okumak isterdin?" sorusuna "Felsefe, tarih, psikoloji, matematik, fizik, botanik" cevabını verdi. Arda Ayten kendisine "Bay viral reklam oyuncağı nasılsın?" diyen sosyal medya kullanıcısına ise "Çok iyiyim. Nematod artığı, sen nasılsın?" dedi.

NEMATOD NEDİR?

Nematodlar yeryüzünde çok fazla sayıda bulunan çok hücreli hayvanlardır. Bir avuç toprakta binlerce mikroskobik solucan, böcek, hayvan bulunur ya da bitkilerin birçoğu parazitleri içerir. Serbest canlı türlerinin bakteriler, mantarlar, nematodlar ve diğer yem nematodları da dahil olmak üzere henüz karşılaşılan türlerinin büyük bir kısmı, biyolojik olarak yeterince anlaşılamamıştır. Filumundan Nemata sınıflandırılan yaklaşık 20.000 tanımlı türü vardır.