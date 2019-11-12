ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bu akşam programda bir hayli merak uyandıran bir soru soruldu.

Sevilen yarışmada bu akşamki bölümde bir yarışmacıya sorulan 10 bin liralık soru sosyal medyada gündem oldu ve araştırılmaya başlandı.

15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? sorusu yarışmaya damgasını vurdu.

SORU

“15. Yüzyılda Osmanlı Devleti” adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?

CEVAPLAR

a) Lale Devri

b) Fetret Devri

c) Köprülüler Devri

d) Tanzimat Devri

DOĞRU CEVAP: B- Fetret Devri