Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray - Fenerbahçe sorusu
Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti sorusu damga vurdu. Yarışmacı, "Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" sorusuna doğru cevap vererek 30 bin lira ödüle yükseldi.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu izleyenleri meraklandırdı. Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu programda bir yarışmacıya, "Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" sorusu soruldu.
FENERBAHÇE RAKİBİNİ 7-0 YENEMEDİ
Şıkların, "6-0'lık Galatasaray galibiyeti", "6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti", "7-0'lık Galatasaray galibiyeti" ve "7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti" olduğu soruda "7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti" cevabını veren yarışmacı, 30 bin lira ödüle yükseldi.