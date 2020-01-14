ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu izleyenleri meraklandırdı. Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu programda bir yarışmacıya, "Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" sorusu soruldu.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ 7-0 YENEMEDİ

Şıkların, "6-0'lık Galatasaray galibiyeti", "6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti", "7-0'lık Galatasaray galibiyeti" ve "7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti" olduğu soruda "7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti" cevabını veren yarışmacı, 30 bin lira ödüle yükseldi.