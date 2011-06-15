Kim bu Mete Serdar Çoban!

Galatasaray’ın altyapısında oynamış, ardından 6 sene İtalyan devi Inter’in formasını giymiş. Çizme macerası sırasında West Ham United’a gidip, geri dönmüş. Şimdi ise ismi Real Madrid’le anılıyor. Ancak bu saydığımız takımların hiçbirinin, Mete diye bir oyuncudan haberi yok.

Mete Serdar Çoban... 19 Temmuz 1994 Kıbrıs doğumlu, 1.73 cm boyunda, solbek pozisyonunda görev yapıyor. Futbola 2003’te İngiltere’de St.Matthias diye bir mahalle takımında başlamış. Sonrasında yaz tatili için geldiği İstanbul’da Galatasaray’ın seçmelerine katılmış. Küçükken kilolu olduğu için kaleci olarak başladığı futbol kariyeri, seçmeler sırasında solbek oynayıp, başarılı olunca değişmiş. Sonrasında İtalya’daki Atalanta Kupası’nda Inter’i büyülemiş ve Galatasaray’dan ayrılmış. Sarı-Kırmızılılar bu karara saygı gösterip, Mete’yi yollamışlar. Sonrasında West Ham United’a, çok istediği Londra’nın yolunu tutmuş. Burada ağır bir sakatlık geçirip, kendisiyle ilgilenilmeyince kulüpten ayrılmış.. Ve nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde Inter’e geri dönmüş. Şimdi ise adı Real Madrid’le anılıyor ve Los Galacticos’un hocası Jose Mourinho’nun onu istediği haberi, Marca Gazetesi’nde de haber oluyor.

Tamamen hayal ürünü...

Az önce yukarıda okuduğunuz yazının hepsi birer uydurmaca. Yaklaşık iki haftadır spor basınında bir yalan almış başını gidiyor. Aslında Mete diye biri ne Galatasaray’da ne İnter’de ne de West Ham’da forma giydi. Asıl kimliğinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Mete denilen kişi, futbol tarihine geçecek bir başarıya imzasını attı ve adeta yazdığı bir senaryoyu filme dönüştürdü. Türkiye’den ajansspor.com, onunla ‘özel röportaj’ yaptı. Bizler de dahil olmak üzere gazetelerde, “Real Madrid’e 4. Türk yolda” haberleri yapılırken, Anadolu Ajansı menaceriyle konuştu! Türk Milli Takımı’nı seçip seçmeyeceği merakla beklenen Mete’nin, son olarak DHA mikrofonuyla bir görüntüsü sanal ortamda yayınlandı. İnternetin nimetlerinden faydalanan ve adını kısa zamanda duyuran Mete ya da gerçek adı belli olmayan bu gencin hayat hikayesinde geçenleri tek tek araştırdık ve çıkan sonuç; sol ayaklı Maicon lakabını alan Mete’nin tamamen hayal ürünü olduğuydu.

Inter: O bir yalancı!

Önce Galatasaray’a sorduk, “Mete diye biri siz de hiç oynadı mı?” diye. Onlar, böyle birini hiç tanımadıklarını söyledi. Daha sonra İnter’in Futbol Akademisi’ni aradık. Telefonda karşımıza çıkan yetkiliye kendimizi tanıttıktan sonra “Mete Serdar Çoban’ı soracaktık?” deyince hemen, “O bir yalancı. Böyle biri asla İnter’in altyapısında oynamadı ve tesislerimize hiç ayak basmadı. Bu haberi kimin yaptığını bilmiyoruz” cevabını verdi. Real Madrid’li yetkiller de, “Böyle bir transfer hakkında bir bilgimiz yok. Sadece denenmeye çıkmış olabilir!” ifadelerini kullandı. 30 yılı aşkın İngiliz futbolunu yakından takip eden ve Londra’da yaşayan temsilcimiz Edip Adanır ise “Böyle birini hiç duymadım” dedi.

‘Oynasa haberimiz olurdu’

Bir de Milli Takım’a bakalım dedik ve 17 Yaşaltı hocamız Abdullah Ercan bize, “Böyle birini ilk kez sizden duyuyorum. İnter’de oynamış Türk kökenli bir oyuncuyu görmememiz mümkün değil. Avrupa’yı takip eden büromuz mutlaka bize haber verirdi. Gerçekten çok ilginç bir durum” diye konuştu. Bursa’nın hocası Ertuğrul Sağlam da, kendisine menacerlerin böyle birini söylediğini ifade ederek, “Ancak hiç görüşmedim. İnter ve Real Madrid gibi takımlar kendisine talipse, kariyerine orada devam etmeli” diyerek, konuya esprili bir şekilde yanıt verdi.

Facebook’u tamamen kurmaca

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan, Fanatik’in internet ekibi, Mete’ye ulaşmaya çalıştı. Yakın temas kuruldu ve burada yapılan sohbette, kendisinden röportaj istendi. Bu sırada farklı bir isim ortaya çıktı ve bizi engelledi. Onun buradaki sayfasına baktığımızda, koyduğu fotoğraflar ve yazdığı yazılarla kurmaca bir işin parçası olduğunu hemen anladık. Marca’daki haberin linkini verip altına da, “Beni destekleyip uyardığınız için ve arkamda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Aldığım mesajlara göre bazı arkadaşlar, benim destekçilerime mesaj yolluyor, beni karalamak için. Şunu demek istiyorum. Marca Gazetesi de beni açıkladı. Konu burada bitmiştir:)” yazmış.

‘Konuşma yasağım var...’

Mete, Ay-Yıldızlılar’ı da unutmamış, “Milli Takımlar hakkında gerekli açıklamaları yakında ben, ailem ve menacerim yapacağız. Lütfen biraz anlayışlı ve sabırlı olun. Saygılar” demiş. Bu iletinin altındaki yorumlarda ise “Türk kanı taşıyorsan, vatanın için ter dökmelisin tabi vatan haini değilsen!”e varacak yorumlar bile yapılmış. Mete’nin hiçbir yerde resmi bir bilgisi yok. Facebook’unda yakın zamanda yazdığı yazılarda, “İspanya’dayım :) Vamos”, “Çarşamba günü Mısır’a tatile gidiyorum:)”, “Şampiyonlar Ligi Finali’ne gitmeyi heyecanla bekliyorum!!!”, “Milli Takım hakkında bir gelişme yok. Onu bana değil Federasyon’a sorun”, “Real Madrid hakkında konuşamam. Bu konuda konuşma yasağım var” gibi mesajlar yer alıyor. Mete, kız arkadaşıyla çektirdiği resimlerin yanı sıra albümüne, Real Madrid’in stadını gezerken, İnter formalı ve çocukların ünlü bir futbolcuymuş gibi ondan imza alırken ki fotoğraflarına da yer vermiş.

‘Atletle çalıştım’

“Kendi mevkiimi kendim keşfettim. Sakatlıktan sonra kondisyonumu yükseltmek için eski bir olimpiyat atletiyle antrenman yaptım. Galatasaray’da ya da babam Balıkesirli olduğu için ve taraftarının coşkusundan dolayı Bursa’da forma giymek isterim.”

‘Büyük kulüpler istiyor’

Mete Serdar Çoban’ın Türkiye’deki menaceri, “Mete’yi, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş almak istiyor. Ama Mete, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Bursaspor’a sıcak bakıyor” açıklamasını yaptı.

‘R.Madrid’dei 4. Türk’

17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, pazartesi günü yeni takımına katılacak. 2005-06 sezonunda Galatasaray’ın alt yapısında forma giyen Mete, 6 yıl görev yaptığı Çizme’de futbolunu geliştirip dünyanın en büyük takımına transfer oldu.

‘Bir başka Türk: Çoban’

Real Madrid, dördüncü Türk’ü de kadrosuna katacak. Mete çok yetenekli ve güçlü, oyun stili ise Real’den Marcelo’ya benziyor.

‘Bursa’dan teklif aldım’

“Bu yıl büyük olasılıkla Real Madrid’e gideceğim. İnter’de oynamak istemedim. Bursaspor’dan geçen yıl teklif aldım. Ertuğrul Sağlam ile görüştüm. Real’de yememe, içmeme ve dışarı çıkmama dikkat etmem gerekiyor.” Golleri Youtube’dan atıyor!

Mete Serdar Çoban’ın, internetin ünlü video izleme sitesi Youtube’da da görüntüleri mevcut. Ancak burada Mete’nin attığı belirtilen golleri, aslında başkaları atıyor. Ama görüntünün altına, ‘Mete’nin golleri’ diye yazılıyor. Şu an Mete’nin birçok görüntüsünün kaldırıldığı sitede bu numarayı anlayanlar, yorumlarda da ona oldukça sert tepki gösterdi.







