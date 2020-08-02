Kişilerin sağlıklı beslendikleri halde kilo alamaması oldukça sıkıntılı bir durum olabilmektedir. Bunun birçok etkeni vardır. Troitlerin çok fazla çalışması veya düşük kalorili besinler tüketmesi kilo alınamaması için başlıca etkenlerdir.

Kilo almak için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Genellikle insanlar fazla kilolarından şikayetçi olurlar. Bazen ise bu durumun tam tersine kilo alamamakta kişileri oldukça fazla mutsuz etmektedir. Genellikle bu kişiler düzenli ve sağlıklı beslendikleri halde kilo alamazlar. Bu durumda kişiler doktorlara başvurabilirler.

Kilo alamamanın birçok nedeni olabilir. Bunlardan birisi de hormonal dengesizliktir. Bazı kişilerde tiroit hormonları fazla çalışmaktadır. Fazla çalışması da hipertiroidi metabolizmayı çok hızlı çalıştırdığı için kişiler ne kadar yerse yesin kilo alamamaktadır. Bağırsak parazitleri ve enfeksiyonlar besin emilimini azaltır. Bu da kilo almamaya sebep olabilir.

Bu rahatsızlıklar genellikle genetik etkenlerden dolayı kaynaklanmaktadır. Bu durumda hastanelerin Endokrolojiye veya İç Hastalıkları uzmanına gidilmesi gerekir. Bağırsaklarda oluşan parazitler kilo almanın önüne geçeceği için kişilerde kilo alımı durur. Böyle durumlarda ise Gastro Entroloji veya Dahiliye uzmanına gidilmesi gerekir.

Guatr hastalığına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Guatr kişilerin boyun kısmında ön alt tarafında yer alan troid bezlerinin büyümesidir. Bu gibi durumlarda hormon bozukluğu, solunum ve yutma problemleri gerçekleşmektedir.

Guatr genellikle 40 yaşından sonra gözükse de her yaşta gözükme olasılığı bulunmaktadır. Troid bezlerinin az, orta veya fazla çalışması sebebiyle troid bezi büyümeleri oluşmaktadır. Troid bezlerinin fazla çalışması da kilo alamamanın en büyük sebebidir. Bu gibi durumlarda hastanelerin Dahiliye bölümüne gidilmelidir.

Bunun için hastanelerden randevu alınması gerekir. Telefon ile veya internet sitesinden randevu alınması mümkündür. 182 telefon numarasını arayabilir veya MHRS internet şifresi ve TC kimlik numarası ile randevu alınabilmektedir.