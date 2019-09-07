Kilit adam Yusuf Yazıcı

Ay-Yıldızlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, Andorra karşısında ilk 11’ini belirlerken, kilit isim olarak hücumda Yusuf Yazıcı’yı belirledi. Önce Andorra sonra da Moldova karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen A Milliler’de savunmanın lideri Merih Demiral olacak. Ona sağ bek Zeki, sol bek Umut Meraş ve stoper olarak Çağlar eşlik edecek. Sağ kanattaki Cengiz Ünder’in son anda sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, onun yerine Güneş’in ilk tercihinin, savaşan ve mücadeleden hiç kaçmayan Efecan Karacan olması bekleniyor.

Çift forvet olacak

Sol da Hakan Çalhanoğlu, ortada Yusuf ve Emre Belözoğlu’na şans verecek olan tecrübeli hoca, ataklarda oyun kurma görevini Yusuf’a verecek. Takımın saha içindeki 1 numaralı ismi olacak Yusuf, duran toplarda da sorumluluğu üzerine alacak. Forvet hattında ise Cenk Tosun ve Kenan Karaman, gol yollarındaki en büyük silahımız olacak.

Murat Akbaş