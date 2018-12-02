Kılıçaslan Yıldızspor - Anadolu Yıldızları: 1-0

Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Celal Emre Gömeç xx, Deniz Apaçık xx
Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül
Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık xx, Ebru Nayman xx, Fatma Şenses xxx, Emine Topçu xx, Yasemin Karakaya xx, Dilan Özbey xx, Rümeysa Yiter xxx, Nadiye Özdemir xx, Ceyda Kevser Demir xx, Melike Tokgöz xxx, Hamiyet Çiçekli xx
Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl xx, Beyza Karaaslan x (Dk. 76 Yasemin Coşkun x), Büşra Tekik x, Damla Altuntaş xx, Demet Akman xx, Özlem Karakılıç xx, Seda Özdemir xx, Gizem Çetinkayax, Cansu Çetin x (Dk. 56 Nur Polat x), İkbal Bozdoğan x (Dk. 86 İlayda Mıhçı x), Esra Kılıçkaya xx
Gol: Dk. 27 Fatma Şenses (Kılıçaslan Yıldız)
İHA