Kifissias Athens-Radnicki Kragujevac maç sonucu: 1-3

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Erkekler Balkan Kupası’nda, Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac, Yunan takımı Kifissias Athens’i 3-1 yendi. Turnuva yarın 17.30’da oynanacak Radnicki Kragujevic-Halkbank karşılaşmasıyla sürecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Yasıl İlhan
Kifissias Athens: Kotsakis, Melles, Palaiologos, Kostopoulos, Linardos, Lykourgos (Sonakis, Papadopulos, Spiliotis)
Radnicki Kragujevac: Koprivica, Milutinovic, Matic, Kovac, Radevic, Antic (Majstorovc, Vukrimovic)
Setler: 17-25, 25-22, 23-25, 16-25
Süre: 1 saat 37 dakika (22, 27, 27, 21)