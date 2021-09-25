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Kifissias Athens-Radnicki Kragujevac maç sonucu: 1-3

2021 Erkekler Balkan Kupası’nda, Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac, Yunan takımı Kifissias Athens’i 3-1 yendi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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Kifissias Athens-Radnicki Kragujevac maç sonucu: 1-3

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Erkekler Balkan Kupası’nda, Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac, Yunan takımı Kifissias Athens’i 3-1 yendi. Turnuva yarın 17.30’da oynanacak Radnicki Kragujevic-Halkbank karşılaşmasıyla sürecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Yasıl İlhan

Kifissias Athens: Kotsakis, Melles, Palaiologos, Kostopoulos, Linardos, Lykourgos (Sonakis, Papadopulos, Spiliotis)

Radnicki Kragujevac: Koprivica, Milutinovic, Matic, Kovac, Radevic, Antic (Majstorovc, Vukrimovic)

Setler: 17-25, 25-22, 23-25, 16-25

Süre: 1 saat 37 dakika (22, 27, 27, 21)

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