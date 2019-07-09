Kick boksta Türkiye birincisi oldular

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - ERZURUM'da yapılan Türkiye Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na Antalya'nın Korkuteli ilçesinden katılan 10 sporcudan 3'ü kategorilerinde birinci oldu.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum'da gerçekleştirildi. Şampiyonada, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 10 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda gençler kategorisinde 60 kiloda Sena Amine Nur Özgen, büyükler kategorisinde 70 kiloda Seren Erkış, genç bayanlar kategorisinde 52 kiloda Elif Tarayan birinci oldu.

Sena Amine Nur Özgen ve Elif Tarayan eylül ayında Macaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'na girmeye hak kazandı.

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