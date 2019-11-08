Kick boksta başarı geleceğe taşınacak

WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Macaristan’da yapıldı. Milli kick boksçular, Gyor kentindeki organizasyonda 10 altın, 10 gümüş ve 28 bronz madalya elde ederek, Türkiye’ye 48 madalyayla döndü.

Ay-yıldızlılar, Bosna Hersek’te 19-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonasında "light contact", "low kick ve K1 rules" kategorilerinde mücadele etti. Başkent Saraybosna’daki şampiyonada 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya kazanmayı başaran milliler, iki organizasyonda 12’si altın, 14’ü gümüş, 38’i bronz toplam 64 madalyayı boynuna astı.

Milliler yıl içinde toplam 238 altın, 242 gümüş ve 446 bronz olmak üzere 926 madalya kazandı.

Kayıcı: "Sürdürülebilir başarıyı önemsiyoruz"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpleşme ve lisanslı sporcu sayısında önemli bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Milli sporcuların katıldıkları uluslararası organizasyonlarda ciddi başarılar elde ettiğini anlatan Kayıcı, "Türk kick boksunun geleceği bugünden daha başarılı olacak. Özellikle gençlerimize yönelik önemli altyapı yatırımları yaptık. Şu an 250 bini aşkın lisanslı sporcumuz bulunuyor. Türkiye’nin her tarafında kulüplerimiz ve aktif sporcularımız var. Gençlerimiz katıldıkları organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ederek, hatırı sayılır madalyalar elde etti. Aynı şekilde büyükler kategorisinde de sporcularımız sıkletlerinde göğsümüzü kabartıyor." diye konuştu.

Genç sporcuları, büyükler kategorisine aynı başarı grafiğinde taşımak istediklerini vurgulayan Kayıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir başarıyı önemsiyoruz. Her yaş kategorindeki sporcularımız mutlaka madalyanın favori ismi olmalı. Yönetim ve teknik ekibimizle bu başarının sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Şu an için iyi durumdayız. Gençlerimiz gelecekte de bizleri başarıyla temsil edecek."

WAKO Dünya Şampiyonası Antalya’da düzenlenecek

Bu arada WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası, 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılacak.

Organizasyonda sporcular "müzikli form", "point fighting", "fighting", "kick light" ve "full contact" kategorilerinde mücadele edecek.

AA