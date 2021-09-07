Kick boksta 8 madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp’te gerçekleştirilen şampiyonada milliler, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada madalya alan sporcular şunlar:

Altın:

79 kilo kick light: Mustafa Yerli

50 kilo kick light: Afra Adıyaman

55 kilo kick light: Ülkü Sena Yılmaz

Gümüş:

74 kilo kick light: Seyda Emirhan Doğunç

94 kilo kick light: Rıza Güreli

55 kilo kick light: Cansu Öztürk

Bronz:

65 kilo kick light: Zeynep Sağlam

48 kilo K1 rules: Esma Yıldız

ANKARA (AA)