Kick Boksçu Cesur Turgay sivillere saldırıyor!

4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan, ‘Yüreğin Kadar’ adlı televizyon programına katılarak ünlü olan Cesur Turgay’ın son icraatlari tepkilere neden oldu.

2016 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen Cesur Turgay’ın yeni görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.





SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Trafikte tartıştığı insanları araçlarından indirerek tekme tokat döven ve o anları kamera kaydına aldırarak, youtube kanalında paylaşan Cesur Turgay’ın kendisi için herhangi bir tehdit oluşturmayan insanlara karşı kullandığı orantısız güç büyük tepki topladı.

TÜM VİDEOLARI SİLDİ

İnsanları dövüp video çektiren ve o anları internette paylaşan Cesur Turgay’ın son görüntüsünde yaşananlar, kan donduracak cinsten… Son paylaştığı videoda tartışmanın ardından kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan tır şoförüne hiç beklemediği bir anda yumruk atarak yere düşüren Cesur Turgay, gelen tepkiler sonrası youtube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR YASAL İŞLEM YAPILMADI

İşin trajik tarafı insanları dövüp, videolarını çektiren ve herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Turgay hakkında bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılmadı. Turgay, gelen tepkiler nedeniyle videoları sildi ancak hala elini koluna sallayarak aramızda dolaşıyor.