Kick Boks Nedir? Kick Boksda Etkili Teknikler Ve Faydaları

Kick boks sporunda çeşitli tekme ve yumruk teknikleri yer aldığı için mutlaka eldiven, kask ve dişlik kullanılması gerekir. Bu sporda uzmanlaşmak isteyen kişilerin doğru şekilde eğitim alarak, kurallara uygun bir tekniğe gücünü dayandırılması gerekir. Kick boks sporunda ülkemizde lisanslı sporcuların sayısı yaklaşık 190.000 kişidir. Her geçen gün lisans sahibi olan sporcular da artmaktadır.

Kick Boks Sporunun Faydaları

- Kick boks yapan kişinin tüm vücudu koordinasyonlu şekilde çalışır.

- Aerobik özelliği fazla olan bu sporda kişiler yüksek kalori harcar.

- Düzenli yapılan kick boks, hem stresi azaltır hem de kişinin deşarj olmasını sağlar.

- Kişilerde koordinasyonun gelişmesine yardımcı olur. Özellikle sporla beraber el, göz, ayak gibi uzuvların koordinasyonu daha uyumlu hale gelir.

- Yapılan savunma sporu kişilerin daha hızlı düşünme kapasitesinin oluşmasını sağlar.

- Kişilerde özgüven duygusunun artmasını sağlar.

- Spor esnasında kalp hızlı çalışır ve bu sayede vücuda daha fazla oksijen girer. Bu sayede vücutta biriken toksinler de daha kolay atılır.

- Çalışmalar esnasında sporcular Endorfin hormonu salgılar. Bu hormon da sporcuların mutlu olmasını sağlar.

Kick Boks Sporunun Branşları

Kick Boks sporu toplamda 7 branştan oluşur. Bu branşlar şu şekildedir;

1- Light Contact,

2- Point Fighting,

3- Low Kick,

4- K 1 Rules,

5- Full Contact,

6- Kick Light ve

7- Müzikli Form.

Bu branşlar içerisinde Point Fighting, Kick Light ve Light Contact tatemi sporlarıdır. Tatemi sporları 6 x 6 metre ya da 8 x 8 metre ölçüler arasında yer minderinde yapılan sporlardır.

Kick Boksda Etkili Teknikler

Kick Boks sporunda çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler kendi içerisinde el teknikleri, ayak teknikleri ve sıçrama hareketi ile yapılan teknikler olarak ayrılır. El teknikleri kendi içerisinde 6 farklı çeşide ayrılır;

- Üst blok,

- Alt blok,

- Mide seviyesi blok,

- Yumruk yanı,

- Yumruk sırtı,

- Direk yumruktur.

Kick boks sporunda ayak teknikleri ise kendi içerisinde 6 farklı çeşide ayrılmaktadır. Bunlar;

1- Yan tekme,

2- Ön tekme,

3- Süpürge,

4- Dairesel tekme,

5- Balta tekme,

6- Hilal tekmedir.

Bu tekniklerin dışında ayrıca sıçrayarak yapılan teknikler de mevcuttur. Sporda özellikle bir müsabaka söz konusu ise el ve ayak tekniklerinin her biri müsabaka içerisinde eşit olarak kullanılmaya çalışılır. Ayak teknikleri genellikle rakibe güçlü bir şekilde vurma işlevinde olunduğunda uygulanır.

Kick Boks Sporuna Başlangıç Yaşı

Kick Boks sporu genel açıdan bakıldığında branşları 7 yaşından büyük herkes için uygundur. Yani 7’den 70’e herkes bu spor dalında uzmanlaşabilir. Kick Boks sporcu lisans yaşına bakıldığında ise bu yaş 8’dir. 8 yaşından itibaren çocuklara Kick boks sporu için lisans düzenlenebilir.

Kick Boks sporu ülkemizde her ilde eğitimi verilen bir spor dalıdır. Özellikle illerde spor kulüpleri ile özel spor merkezleri bu eğitimi vermektedir. Bu spor ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin vermiş olduğu eğitim kurumlarında da bir ders olarak gösterilmektedir. Kick boks eğitmenleri ise Türkiye Kick Boks Federasyonu’ nu tarafından eğitimcilere verilmektedir. Bu eğitimleri veren kişilerin Antrenörlük Belgesi bulunmaktadır.