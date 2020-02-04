Kick Boks Kuşak - Kemerlerin Sıralaması Nasıl?

Kick boks sporunun temelinde, kuşak veya kemer sistemi bulunmaz. Yönetmelik yayınlandıktan sonra kemer uygulamasına geçiş başlanmıştır. Kick boks kemer sınavları 3 ay arayla yapılır. Otomatik olarak bilgisayar ortamına geçişi sağlanır. Kick boks kuşak sıralaması şöyledir.

Kick Boks Kuşak Sıralaması

Kick boks kuşakları 7 ayrı şekilde sıralanır. Kick boksa ilk başlayan kişinin sahip olacağı kuşak beyaz kuşaktır. Daha sonra 3'er ay arayla sınavlara girerek, bunu en son kuşak olan koyu kahverengi kuşağa kadar yükseltebilir. Kick boks kuşak sıralaması şu şekildedir.

1- 7. derece beyaz kuşaktır. Kick boks başlangıcında bu kuşağa sahip olunur.

2- 6. derece sarı kuşaktır.

3- 5. derece yeşil kuşaktır.

4- 4. derece mavi kuşaktır.

5- 3. derece turuncu kuşaktır.

6- 2. derece açık kahverengi kuşaktır.

7- 1. derece koyu kahverengi ve son kuşaktır.

Kuşakların sırayla atlanabilmesi için 3 ay arayla sınavlara girilir. Sınavlarda başarılı olanlar derece olarak kuşak atlayabilirler.

Kick Boks Kuşak- Kemerler Nasıl Yükselir?

6. Derece Sarı Kuşak

3 ay süreyle beyaz kuşakta yer alıp, sporculuğa aktif olarak devam edenler, sarı kuşağa atlayabilmek için teknik sınava tabi tutulurlar. Teknik sınavda şunlar yer alır.

- Selamlama, fizik, kondisyon, denge, estetik, temel yumruk ve ayak teknikleri, kick boksun tanımı, salın dışında ve içinde davranışlar, ayak ve yumruk tekniklerinin isimleri ve Türkçe anlamlarını öğrenme.

5. Derece Yeşil Kuşak

Sarı kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlayıp, faal olarak sporculuğu devam edenler, 5. derece yeşil kuşak mülakatına katılabilirler. Sınavda bilinmesi gereken teknik ve beceriler şunlardır.

- Selamlama, fizik, kondisyon, denge, estetik, temel yumruk ve ayak teknikleri, hareket halindeyken tekme vuruşu kombinasyonu, hareket halinde yumruk atma kombinasyonu, müsabaka kuralları, genel olarak kick boks kültürü, gölge boksu, ring oyunu.

4. Derece Mavi Kuşak

Yeşil kuşakta 3 ay bekleyip, aktif sporcu hayatı devam edenler, 4. derece mavi kuşak sınavına girebilirler. Sınavda bilinmesi gerekenler şunlardır.

- Fizik, selamlama, kondisyon, estetik, denge, temel ayak ve yumruk teknikleri, hareket halindeyken yumruk ve tekme atma kombinasyonları, ring oyunu, gölge boksu, genel kick boks kültürü, müsabaka, müsabaka kuralları, müzikli form

3. Derece Turuncu Kuşak

Mavi kuşakta 3 ay bekleyen ve sporculuğu devam edenler katılabilir. Sınav içerisinde bilinmesi gereken teknik detaylar şöyledir.

- Selamlama, fizik, kondisyon, estetik, denge, temel yumruk ve ayak teknikleri, hareket halinde tekme ve yumruk atma kombinasyonu, ring oyunu, gölge boksu, genel kick boks kültürü, süpürme teknikleri, müsabaka, müsabaka kuralları, müzikli form, genel antrenman bilgileri.

2. Derece Açık Kahverengi Kuşak

Turuncu kuşak olup 3 ay bekleyip, spor kariyeri devam edenler, 2. derece açık kahverengi kuşak sınavına girebilirler. Bilinmesi gerekenler şöyledir.

- Denge, fizik, estetik, kondisyon, selamlama, temel yumruk ve ayak hareketleri, hareket halindeyken yumruk ve tekme atma becerileri, ring oyunu, gölge boksu, genel kick boks kültürü, süpürme teknikleri, müsabaka kuralları, müzikli form, müsabaka, genel antrenman bilgisi, teknik taktik bilgisi, serbest yumruk ve ayak tekniğiyle ellik çalışması.

1. Derece Koyu Kahverengi Kuşak

3 aylık açık kahverengi kuşakta bekleyenler, katılabilirler. Temel teknik bilgiler şöyledir.

- Fizik, selamlama, denge, estetik, temel yumruk ayak tekniği, hareket halinde tekme ve yumruk atma kombinasyonu, ring oyunu, gölge boksu, genel kick boks kültürü, süpürme tekniği, teknik ve taktik bilgisi, genel antrenman bilgileri, müzikli soft, serbest ayak veya yumrukla ellik çalışması.

Koyu kahverengi kuşakta olanlar, 3 ay bekledikten sonra 16 yaşlarını doldurmuş olmaları halinde, siyah kuşak müsabakasına girebilir.

Kick Boks Kemer Sıralaması Neye Göre Belirlenir?

Kişinin teknik bilgisi ve becerileri, kuşak atlamada en önemli faktördür. Ancak kişi bulunduğu kuşaktan başka kuşağa geçebilmesi için 3 aylık sürenin geçmesi zorunludur.