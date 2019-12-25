Kibong Mbamba galibiyete inanıyor

Denizlispor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba, takım olarak seyircilerinin önünde Aytemiz Alanyaspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Ankaragücü karşısında 3 puan alıp ilk devreyi iyi bitirmek istediklerini dile getiren deneyimli futbolcu, "Taraftarlarıyla beraber ne kadar zor bir maç olabileceğini biliyoruz. Bizim hedefimiz Ankaragücü maçını 3 puanla bitirerek ilk yarıyı 24 puanla kapatmak. Ama dediğim gibi kolay bir maç olmayacak. Biz Ankara'ya kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.