Serie A ekiplerinden Sassuolo'da top koşturan Senegalli golcü Khouma Babacar'ın adı, yaz transfer sezonunun son dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. İtalya'da yayın yapan Sport Mediaset televizyonundan konuyla ilgili flaş bir haber geldi.

Kanala ait resmi internet sitesinden yayımlanan haberde 26 yaşındaki santrforun teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planları arasında yer almamasına rağmen kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'den aldığı transfer teklifini geri çevirdiği iddia edildi. Yıldız ismin kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler