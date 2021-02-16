Türkiye'de Afrika kökenli olan futbolcuların sayısı bir hayli fazladır. Khouma Babacar da Süper Lig ekibi Alanyaspor 'da forma giyen Afrikalı futbolculardan bir tanesidir. Khouma Babacar gerek fizik gücü ile gerekse de gol yollarında ki yeteneği ile oldukça iyi bir performans gösteren futbolcular arasındadır. Khouma Babacar 1.91 metre boyunda olan forvet pozisyonunda forma giymektedir. Alanayaspor'da 10 numaralı formayı giymektedir. Ayrıca milli takımının alt takımlarında da oynamıştır. Khouma Babacar kariyerinde pek çok takımda kiralık olarak forma giymiştir. Tam adı ise Khouma El Hadji Babacar'dır. Khouma Babacar'ın bonservisi İtalyan ekibi olan Sassuolo kulübündedir. Futbolcunun bonservis bedeli 4 milyon eurodur. Süper ligde oynayan Afrikalı futbolculardan biridir.

Khouma Babacar kimdir, nereli?

Senegal'in Thies şehrinde doğan Khouma Babacar aslen Senegallidir.

Khouma Babacar kaç yaşında?

Senegal'in Thies şehrinde 1993 yılında doğan Khouma Babacar 28 yaşındadır.

Khouma Babacar'ın maaşı Ne Kadar?

Khouma Babacar'ın Alanyaspor'dan aldığı yıllık aldığı ücret 1 milyon 200 bin eurodur.

Khouma Babacar'ın Hayatı

Senegal'in Thies şehrinde 1993 yılında doğan Khouma Babacar çocukluğu bu şehirde geçmiştir. İlk olarak US Rail adlı Senegal kulübünde altyapı kariyerine başlamıştır. 12 yaşında iken altyapı kariyerine başlayan Khouma Babacar 2007 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. Khouma Babacar 2 sene bu takımda forma giydikten sonra İtalyan takımlarından olan Pescara altyapısına 2007 yılında dahil olmuştur. Pescara ekibi altyapısında 1 sene forma giymiş ve ardından bir başka İtalyan takımı olan Fiorentina ile 2008 - 2009 yılları arasında altyapı kariyerine devam etmiştir.

Khouma Babacar Fiorentina ile profesyonel sözleşmeyi imzalamıştır. 2009 yılında Fiorentina ile profesyonel sözleşme imzalayan Khouma Babacar 2012 yılında Racing de Santander ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Santander kulübü Khouma Babacar'ın kiralık ücreti için Fiorentina'ya 320 bin euro kiralık ücreti ödemiştir. Santander ekibi ile yalnızca 8 maçta forma giyen Khouma Babacar ardından Fiorentina tarafından bir başka İtalyan takımı olan Padova ekibine kiralanmıştır. Bedelsiz bir şekilde Padova ekibi ile İtalya ikinci ligde forma giyen Khouma Babacar 16 maçta 1 gol atmıştır. Khouma Babacar daha sonra bir başka İtalya alt lig takımlarından olan Modena ekibine kiralanmıştır.

Modena ekibi ile 2013 - 2014 sezonunda kiralık olarak forma giymiştir. 17 maçta forma giyme şansı bulmuştur. 9 gol atmıştır. Sassuolo 2018 yılında satın alma opsiyonu ile birlikte Khouma Babacar'ı kiralamıştır. Sassoulo ekibi 2018 yılında kiraladığı zaman 3 milyon euro kiralık ücreti ödemiştir. 2018 yılında ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bonservisini satın almıştır. Khouma Babacar kiralık olarak Sassoulu ekibi ile 13 maçta forma giyerek 2 gol atmıştır. Bonservisi ile oynadığı dönemde ise 29 maçta 7 gol atmıştır.

Lecce kulübü Khouma Babacar'ı kiralamak için Sassuolo ekibi ile anlaşmıştır. 2019 - 2020 yılları arasında Lecce kulübü ile kiralık olarak forma giymeye başlamıştır. 25 maçta 3 gol atmıştır. Lecce ekibi Khouma Babacar'ı kiralamak için Sassuolo ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödemiştir. Khouma Babacar bedelsiz bir şekilde 2020 yılında Alanyaspor'a kiralanmıştır. Alanyaspor'a 2020 yılında kiralanan Khouma Babacar böylelikle ilk olarak süper lig kariyeri başlamış oldu. Alanyaspor'da 10 numaralı formayı giymektedir.

Khouma Babacar kariyeri boyunca 250'ye yakın resmi maçta forma giymiştir. Şuana kadar kariyerinde 51 golü bulunmaktadır.

Khouma Babacar'ın Milli Takım Kariyeri

Khouma Babacar 2009 yılında Senegal U17 takımı ile milli takım kariyerine başlamıştır. Senegal U17 takımının formasını 2010 yılına kadar giymiştir. 3 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır Ardından 2010 yılında Senegal U20 takımına davet edilmiştir. Burada da 6 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. Khouma Babacar şuana kadar Senegal a milli takım formasını giyememiştir. Milli takım kariyeri boyunca 9 maça çıkmış olan Khouma Babacar bu maçlarda ise 2 gol atmayı başarmıştır.