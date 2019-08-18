Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir kez daha Khouma Babacar ismi gündemde. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Sassuolo'nun santrforu Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunğu iddia edildi. Peki, Khouma Babacar kimdir? İşte golcü futbolcu hakkında bilinmeyenler...

Khouma Babacar kimdir?

17.03.1993 doğumlu olan Khouma Babacar Fiorentina alt yapısında futbola başladı. 191 boyundaki oyuncu 2017-2018 yılına kadar Mor-Menekşelerin formasını giydi. Bu süre içerisinde Racing Santander, Padova, ve Modena formalarını kiralık olarak terletti.

Babacar, 2017-2018 yılında ise İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya satınalma opsiyonuyla kiralandı. Merih Demiral'ın da geçen sezon formasını giydiği İtalyan ekibi 7 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini satın aldı ve 2022 yılına kadar resmi sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Sassuolo formasında 31 maçta forma giyen 1.91 boyundaki dev forvet 7 gol atıp iki de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 kez Senegal Milli Takım forması giydi.

Babacar'ın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.



