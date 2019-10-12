Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Khimki Moskova, sahasında konuk ettiği Baskonia'yı 79-76 mağlup etti.
Khimki Moskova, galibiyete ulaşırken serbest atış çizgisinde kritik bir isabet oranı yakaladı.
21 kez serbest atış çizgisine gelen ev sahibi, bu atışların 20'sinde isabet buldu. Alexey Shved'in 8'de 8 attığı çizgiden kaçan tek atış Vyacheslav Zaytsev'den geldi.
Khimki, Baskonia karşısında %95.2 isabet oranı yakalarken takım tarihinde daha önce 3 kez çizgiden %100 isabet oranı sağlamıştı.
Khimki Moskova, 2018'de CSKA karşısında 23'te 23, 2019'ta temsilcilerimizden Anadolu Efes karşısında 10'da 10 ve 2017'de Unicaja Malaga karşısında 8'de 8 ile oynamıştı.