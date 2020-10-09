Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden Khimki Moskova, takım kadrosunda yer alan 2 oyuncusunun corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Rus ekibi yaptığı açıklamada Greg Monroe ve Maxim Barashkov'un testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

İki oyuncunun da asemptomatik olduğunu ve karantinaya girdiklerini aktarıldı. Rus ekibi, geçtiğimiz hafta da Jordan Mickey, Janis Timma ve Evgeny Voronov'un corona virüse yakalandıklarını açıklamıştı.