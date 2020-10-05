Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekipleri, corona virüs şokuyla karşı karşıya... CSKA Moskova'nın 3 oyuncusuna yönelik corona teşhisi sonrası Khimki Moskova da takımdan 3 ismin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Khimki'nin bu hafta VTB Ligi'nde oynayacağı maç öncesi yapılan rutin testlerde Jordan Mickey, Janis Timma ve Evgeny Voronov'dan pozitif sonuç alındı. Mickey'de herhangi bir semptom görülmezken Voronov ve Timma'nın ise ufak bir rahatsızlık halinde oldukları aktarıldı.

Üç oyuncunun da izole ve tıbbi gözetim altında oldukları belirtildi.