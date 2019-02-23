Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Rus ekibi Khimki Moskova'yı 94-85 mağlup etti.

Ev sahibi Panathinaikos, ilk yarıda hücum şovuyla 65 sayıya ulaştı ve 65-50'lik üstünlükle ikinci yarıya başladı. İkinci yarıda Khimki'nin farkı azaltma çabalarına rağmen Yunan devi, karşılaşmadan 94-85 galip ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen Panathinaikos, iç sahadaki üst üste 4. maçını kazanırken toplamda da 23. maçındaki 10. galibiyetini aldı.

Kurtinaitis yönetiminde üst üste iki galibiyet alan Khimki Moskova, bu yenilgiyle 23. maçında 14. kez mağlup oldu.

Panathinaikos'ta DeShaun Thomas 25 sayı, 6 ribaunt ile maçın en skorer ismi olurken Sean Kilpatrick de 17 sayıyla maçı tamamladı. Yunan ekibinin yıldızı Nick Calathes de 13 sayı, 11 asist ile maçı tamamladı.

Khimki Moskova'da Malcolm Thomas 18 sayı, 11 ribaunt ile takımının en etkili ismi olurken Jordan Mickey 17, Tony Crocker 15 sayı üretti.