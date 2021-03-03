Khimki Moskova’nın oyuncularına borcu neredeyse 3 milyon euro!

Geçtiğimiz haftalarda Khimki Moskova; Jonas Jerebko, Greg Monroe ve Dairis Bertans gibi isimlerle yollarını ayırmıştı. Ayrıca Devin Booker ve Stefan Jovic de bir süredir takımda forma giymiyor.

Errick McCollum, Janis Timma ve Jordan Mickey gibi yabancı oyuncular ile Alexey Shved, Sergey Karasev, Viacheslav Zaytsev Sergey Monya gibi yerli oyuncular, takımla antrenmanlara devam ediyorlar fakat habere göre McCollum ve Mickey, yakın gelecekte sözleşmelerinden çıkış opsiyonunu kullanabilirler.

2 Mart Salı günü, takım Turkish Airliens EuroLeague’deki 17 maçlık mağlubiyet serisini Real Madrid karşısında sonlandırdı fakat mevcut gidişat, bu sezonun sonuna kadar Khimki’de bir gelişim olabileceğine işaret etmiyor.

Bununla birlikte oyuncular bir noktada takımdan ayrılmayı seçseler bile takım, oyunculara olan borçlar konusunda kendileri ile masaya oturmak zorunda. (Eurohoops)