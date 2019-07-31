Turkish Airlines EuroLeague'deki Rus temsilcilerinden Khimki Moskova, 33 yaşındaki pivot Timofey Mozgov ile 1 yllık sözleşme imzaladı.

2006-2010 yılları arasında Khimki forması giyen Mozgov, sonrasında kariyerine NBA'de devam etme şansını yakalamıştı.

NBA'de New York Knicks, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets formaları giyen tecrübeli pivot, 2016'da Cavaliers ile NBA şampiyonluğu yaşamış ve bunu başaran ilk Rus oyuncu olmuştu.

Geçtiğimiz sezonu Orlando Magic kadrosunda geçiren Mozgov, diz sakatlığı nedeniyle sezonda hiç süre alamamıştı.

Yeni sezon öncesi Jordan Mickey'i Real Madrid'e kaptıran ve uzun rotasyonunda değişime giden Khimki Moskova; Devin Booker, Jeremy Evans gibi isimler sonrası pota altında önemli bir uzunu daha eklemiş oldu.







