Khimki Moskova - Panathinaikos maç sonucu: 76-78

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Khimki Moskova'yı 78-76 ile geçerek önemli bir galibiyete imza attı. Khimki'de sakatlığı nedeniyle VTB'de de forma giyememiş takımın yıldızı Alexey Shved, Panathinaikos karşısında da kadroda yer almadı.

Panathinaikos'ta 16 sayı, 8 ribaunt ile oynayan Ioannis Papapetrou, maçın en skorer ismi olurken Konstantinos Mitoglou 12, Ben Bentil 11 sayı üretti.

Khimki'de Devin Booker 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Dairis Bertans 14, Jordan Mickey 12 sayıyla maçı tamamladı.