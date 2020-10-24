Khimki Moskova - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 87-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, deplasmanda karşılaştığı Rusya temsilcilerinden Khimki Moskova'yı uzatma periyodu sonunda 89-87'lik skorla mağlup etti. Khimki'de corona virüs ve sakatlık sorunu yaşayan oyuncuların birçoğu dönmesine rağmen Rus ekibi, aldığı kritik mağlubiyet ile 5'te 0 yaparken Maccabi Tel Aviv ise 5. maçındaki 2. galibiyetini elde etti.

Maccabi Tel Aviv'de Tyler Dorsey, 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Ante Zizic 16 sayı, Angelo Caloiaro ise 15 sayı, 10 ribaunt ile oynadı.

Khimki'de yeniden forma giymeye başlayan yıldız Alexey Shved 32 sayı, 11 asist ile yıldızlaşırken 8 top kaybı yaptı. Greg Monroe 15 sayı üretirken Devin Booker da maçı 14 sayı, 12 ribaunt ile tamamladı.