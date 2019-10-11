Khimki Moskova - Baskonia maç sonucu: 79-76

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Khimki Moskova, sahasında ağırladığı Baskonia'yı 79-76 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

11 Ekim 2019, Cuma 23:56
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Khimki Moskova - Baskonia maç sonucu: 79-76

Turkish Airlines EuroLeague'de Rusya temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk etti. 

Khimki, baştan sona skor üstünlüğünü korumayı başardığı maçı 79-76'lık skorla kazandı. 

Bu skorla ev sahibi ekip, EuroLeague'e 2'de 2 ile başlarken ilk maçında Zalgiris deplasmanında kazanan Baskonia, ilk mağlubiyetini aldı. 

Khimki'de Alexey Shved 21 sayı, 8 asist ile öne çıkarken Janis Timma 18, Jeremy Evans 17 sayıyla oynadı. 

Baskonia'da Tornike Shengelia 18 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Pierria Henry 16, Luca Vildoza 10 sayı üretti. 

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