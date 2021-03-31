Khimki Moskova - ASVEL maç sonucu: 87-85
Turkish Airlines EuroLeague’in 32. haftasında ASVEL, Khimki Moskova’ya konuk oldu. Uzatmaya giden maçta Khimki Moskova, rakibini 87-85 mağlup etti. Bu sonuçla ASVEL 31. maçında 19. mağlubiyetini alırken Khimki ise 31. maçında dördüncü galibiyetini aldı.
ASVEL’de Guerschon Yabusele 24 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Amine Noua ise 10 sayı ve 8 ribaund ile etkili oldu. Moustapha Fall da 12 sayı üretti.
Ev sahibi takımda Alexey Shved, maçı 32 sayı ile tamamladı. Jordan Mickey ise 28 sayı ve 9 ribaund üretti.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 20-22
2. çeyrek: 42-31 (22-9)
3. çeyrek: 62-50 (20-19)
4. çeyrek: 75-75 (13-25)
Uzatma: 87-85 (12-10)
(Eurohoops)