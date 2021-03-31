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Khimki Moskova - ASVEL maç sonucu: 87-85

Turkish Airlines EuroLeague’in 32. haftasında ASVEL, Khimki Moskova’ya konuk oldu. Uzatmaya giden maçta Khimki Moskova, rakibini 87-85 mağlup etti. Bu sonuçla ASVEL 31. maçında 19. mağlubiyetini alırken Khimki ise 31. maçında dördüncü galibiyetini aldı.

31 Mart 2021, Çarşamba 23:32 Son Güncelleme:
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Khimki Moskova - ASVEL maç sonucu: 87-85

ASVEL’de Guerschon Yabusele 24 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Amine Noua ise 10 sayı ve 8 ribaund ile etkili oldu. Moustapha Fall da 12 sayı üretti.

Ev sahibi takımda Alexey Shved, maçı 32 sayı ile tamamladı. Jordan Mickey ise 28 sayı ve 9 ribaund üretti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 20-22

2. çeyrek: 42-31 (22-9)

3. çeyrek: 62-50 (20-19)

4. çeyrek: 75-75 (13-25)

Uzatma: 87-85 (12-10)


(Eurohoops)

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