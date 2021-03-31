Khimki Moskova - ASVEL maç sonucu: 87-85

ASVEL’de Guerschon Yabusele 24 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Amine Noua ise 10 sayı ve 8 ribaund ile etkili oldu. Moustapha Fall da 12 sayı üretti.

Ev sahibi takımda Alexey Shved, maçı 32 sayı ile tamamladı. Jordan Mickey ise 28 sayı ve 9 ribaund üretti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 20-22

2. çeyrek: 42-31 (22-9)

3. çeyrek: 62-50 (20-19)

4. çeyrek: 75-75 (13-25)

Uzatma: 87-85 (12-10)





(Eurohoops)