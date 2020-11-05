Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Fenerbahçe, rakibini 65-75 yenerek altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 17, Nando De Colo 13, Jarell Eddie ise 11 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 31 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 103-104 yenerek altıda altı yaptı. Sarı-Lacivertliler'de Nando De Colo 28 sayı, Jan Vesely 16 sayı (7 asist, 6 ribaund, 2 top çalma, 2 blok), Melih Mahmutoğlu ise 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son yedi EuroLeague maçının altısında çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son sekiz EuroLeague karşılaşmasının yedisinde en az bir top çalmaya imza attı ve bu süreçte maç başına en az bir üçlük buldu. Nando, EuroLeague’de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Ali Muhammed, EuroLeague’de oynadığı son 10 maçta en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Nando De Colo, 17.8 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague’de bu sezon en yüksek verimlilik puanı ortalamasına ulaşan beşinci oyuncu.

Jan Vesely, maç başına 6.5 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip altıncı isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (441). Vesely, EuroLeague kariyerinde 901 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 152 toplam değer ile 12. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1120 toplam değer ile 11. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3158 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi.

Nando, 798 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3527 ile yedinci sırada.

Danilo Barthel’in EuroLeague’de asistlerde 100 barajını aşmasına iki asist kalmış durumda.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 300. üç sayı isabetini bulmasına yedi isabet kalmış durumda. Ali Muhammed, üçlüklerde 300 barajını aştığında bunu başaran 20. oyuncu olacak.